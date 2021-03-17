На востоке Крыма начались учения десантников

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК

В восточной части Крыма 16 марта начались учения с участием десантно-штурмового и артиллерийского полка Новороссийского гвардейского соединения ВДВ.

Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, во время первого этапа учений перевезли личный состав и технику комбинированным способом (кораблями и самолетами) из Ставропольского и Краснодарского края.

- В рамках командно-штабного учения с десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского соединения ВДВ десантники приступили к планированию боевых действий, - сообщили в Минобороны.

Учения десантников проходят в районе мыса Опук. Они продлятся до 19 марта. Всего задействовано больше двух тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники. Кроме того, участвуют самолеты, вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации.

Командир полка гвардии, подполковник Константин Зизевский заявил, что выполнены задачи по переброске личного состава и техники в Крым.

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