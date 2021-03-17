В Симферополе на годовщину воссоединения выступит Денис Майданов

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией крымские власти решили временно отменить запрет на массовые мероприятия Фото: Архив "КП"

18 марта на главной площади крымской столицы состоится большой концерт в честь седьмой годовщины Крымской весны, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Концерт начнется в 18.00. На сцене для крымчан будет петь Денис Майданов, а после программы зрителям подарят праздничный фейерверк. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть всем зрителям на телеканале «Первый Крымский».

Напомним, ко Дню воссоединения Крыма с Россией крымские власти решили временно отменить запрет на массовые мероприятия. Соответствующие изменения появились в указе главы о режиме повышенной готовности, который действует на полуострове с 17 марта.

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