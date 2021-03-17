В Крыму на реконструкцию подстанции «Восточная» выделят около 400 миллионов рублей

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В Симферополе планируют провести реконструкцию подстанции «Восточная». Как сообщается на сайте госзакупок, ремонт обойдется почти в 400 миллионов рублей. Также подрядчик будет обязан выполнить проектно-изыскательные и землеустроительные работы по объектам «Крымэнерго».

В частности, предстоит разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы.

Подрядчик также должен заменить на подстанции «Восточная» силовые трансформаторы мощностью 25 МВА (мегавольтампер) на трансформаторы мощностью 40 МВА.

Во время проектирования будет определена необходимость реконструкции открытого и закрытого распределительных устройств.

Согласно госзакупкам, прием заявок будет завершен 31 марта, итоги конкурса подведут 5 мая текущего года. В течение года все работы должны быть выполнены.

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