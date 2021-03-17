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Общество17 марта 2021 11:07

От коронавируса привито 58 тысяч крымчан

В очереди еще 28 тысяч
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Привиты 58 тысяч крымчан

Фото: Александра Тимощенко

В Крыму с начала прививочной кампании от коронавируса иммунизацию прошли 58 тысяч крымчан. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Общее количество вакцин не меняется: 65 тысяч 232 дозы получили, по состоянию на сегодняшнее утро 58 тысяч 003 человека привиты, - отметил он.

В очередь на вакцинацию записались около 28 тысяч человек.

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Профилактика коронавируса в Крыму