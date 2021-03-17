Какие улицы перекроют в Симферополе 18 марта

Ко Дню седьмой годовщины вхождения региона в состав России крымские власти решили временно отменить запрет на массовые мероприятия Фото: Архив "КП"

18 марта в связи с проведением мероприятий в День седьмой годовщины Крымской весны некоторые центральные улицы Симферополя будут перекрыты, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- с 11.00 до 11.30 18 марта 2021 будет ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольская (участок от ул. Сергеева-Ценского до пр. Кирова) и улице Сергеева-Ценского (участок от ул. Турецкая до ул. Севастопольская), - уточняют в администрации.

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