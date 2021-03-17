Крымский атлет установил Рекорд России, сдвинув с места самолет БЕ-12

Рекорд был поставлен с четвертой попытки. Фото: пресс-служба АНО «Сильнейшая нация мира»

В честь седьмой годовщины Крымской весны, силач Исматиллаев Джамшид установил Рекорд России, сдвинув с места на 1 метр 12 сантиметров самолет-амфибию БЕ-12. Вес воздушного судна - 31,5 тонны.

Мероприятие прошло на территории военного аэропорта поселка Кача, что под Севастополем. Установить рекорд удалось только с четвертой попытки, так как в самом начале испытания атлет получил серьезную травму.

Уникальный Рекорд состоялся в рамках реализации поручения Президента РФ Владимира Путина по поддержке проекта «Сильнейшая нация мира», передает «Крымское информационное агентство».

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