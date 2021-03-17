Киев призвал Германию помочь вернуть Крым Украине

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник сделал заявление о том, что ФРГ должна помочь Украине с решением «крымского вопроса». Это ее «моральная обязанность».

- Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие, - пишет Мельник в статье для Berliner Zeitung.

Поэтому дипломат считает, что Германия должна использовать все политические и экономические инструменты, чтобы помочь Украине использовать все инструменты для «возвращения» Крыма.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что западные страны смогут признать Крым российским регионом только после смены политических элит на Западе.

Первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс в комментарии «Крым 24» заявил, что в США признали российский Крым еще в 1793 году после манифеста Екатерины II «О принятии полуострова Крымского под Российскую державу». Однако, по словам Фикса, если сменится политическая элита в Европе, это позволит увидеть реальную политическую мотивацию украинских властей.

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