На трассе под Севастополем произошло лобовое ДТП

Сейчас на трассе временно ограничена скорость движения Фото: Архив "КП"

На трассе Ялта-Севастополь произошло смертельная авария, сообщили в пресс-службе МЧС по Севастополю.

Недалеко от ресторана «Шайба» в 15.24 минуты произошло ДТП с участием двух автомобилей. На место происшествия выехали сотрудники МЧС и произвели деблокировку пострадавшего с помощью специальных инструментов.

Сейчас на трассе временно ограничена скорость движения. Ведутся работы по устранению последствий ДТП. Все причины обстоятельств устанавливаются.

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