Кравчук категорически против возобновления подачи воды в Крым

Северо-Крымский канал, по которому в Крым поступала вода из Днепра, пересох и уже разрушается. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Руководитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, экс-президент незалежной Леонид Кравчук решил проявить себя и как эксперт по снабжению водой полуострова.

- Украина просто так поставлять воду в Крым не будет, потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет - гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то, - сказал политик, давая интервью иностранному СМИ.

Ранее же он говорил, что «в случае гуманитарной катастрофы» не исключает возможности возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Канал был перекрыт незалежной в одностороннем порядке, после того как Крым по итогам народного референдума, воссоединился с Российской Федерацией.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие свыше 80 % избирателей, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. Президент Российской Федерации Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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