В Симферополе полицейские ликвидировали наркопритон

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело Фото: Архив "КП"

В Симферополе оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили наркопритон, в котором группа людей систематически изготавливала и употребляла наркотики, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным ведомства, мужчина в одном из районов Симферополя на улице Ростовской в многоквартирном доме организовал притон для потребления наркотиков. 31-летний крымчанин предоставлял незнакомым людям помещение в любое время суток для того, чтобы приготовить и употребить наркотики.

Теперь в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу и определили в следственный изолятор. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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