Симферополец перебрал алкоголя и угнал машину со станции техобслуживания

Мужчину могут посадить на пять лет. Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

Симферополец, изрядно напившись с приятелями на местном СТО, заприметил иномарку, которую привезли на ремонт. Машина была открыта, а в замке зажигания торчали ключи. Недолго думая мужчина уселся за руль и погнал на всех парах кататься по столице.

Гонщика 27-лет удалось остановить патрульной машине ГИБДД на улице Луговая. На тот момент угнанный «Фольксваген-Поинтер» был уже изрядно поврежден.

- Сотрудники ГИБДД попросили предоставить им водительское удостоверение и все документы на автомобиль. При проверке выяснилось, что машина принадлежит 57-летнему симферопольцу, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Стражи порядка позвонили владельцу авто. Мужчина объяснил, что сдал свою машину в ремонт на местное СТО. Ключи доверил сотрудникам станции техобслуживания.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «угон». За это симферополец может получить до пяти лет тюрьмы.

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