Поклонская рассказала, что случилось с бюстом Николая II

Церковная комиссия не нашла признаков мироточения Фото: Архив "КП"

После четырех лет после заявления о том, что в крымской столице на памятнике Николаю II появились капли, депутат Госдумы Наталья Поклонская решила рассказать правду об этой истории в передаче «Анонимы».

По словам политика, она узнала об этом от своего помощника, который в то время присматривал за бюстом императором недалеко от прокуратуры. Тогда по телефону он сказал, что на памятнике появились слезы и это очень похоже на чудо. К бюсту начали приходить люди с детьми, делиться своими проблемами и просить об исцелении. Но спустя несколько дней церковная комиссия не нашла признаков мироточения.

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