Керчане напомнили министру культуры Крыма историю грифонов

На Митридатских лестницах установили грифонов. Фото: администрация Керчи

Недавно министр культуры Крыма Арина Новосельская выезжала в Керчь вместе с главой РК Сергеем Аксеновым и другими чиновниками, чтобы осмотреть отремонтированную Митридатскую лестницу. Там она очень необычно рассказала министру экономического развития России Максиму Решетникову о символе Керчи - грифоне.

Новосельская указала рукой на скульптуры, которые размещены на пролетах, и сказала:

- Вот посмотрите, это символ города - «орлолев». Он охраняет ворота в ад.

Крымские пользователи соцсетей тут же стали шутить над тем, как министр назвала символ Керчи. А местные школьники даже сняли видео, где рассказали об истории грифонов.

- В Греции грифоны были запряжены в колесницу Немесиды - богини справедливости. Они оберегают от демонических сил. Египтяне видели в грифоне победоносного властителя, легко побеждающего своих врагов. Этот образ зародился в древней Индии, его предназначением было охранять золотые запасы. В древнегреческой мифологии грифоны олицетворяли могущество и бдительность, - поведала керченская молодежь.

Справка:

Герб Керчи насчитывает не одно столетие. Символом города с древнего Пантикапея является грифон. Это мифическое крылатое существо в головой орла и телом льва. Официально герб утвердил император Николай I в 1844 году.

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