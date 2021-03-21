В Симферополе и Севастополе 22 марта частично отключат электричество

Энергетики будут вести ремонт оборудования. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

22 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя произойдут перебои с подачей света, потому что начнется ремонт трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя, 8, 14;

ул. Пушкина, 12-20 (чет), 15-21 (нечет);

ул. Батурина, 51, 53;

ул. Гражданская, 54-104(чет), 61, 63

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 14.00

ул. Адмирала Октябрьского 8;

ул. Большая Морская 42;

ул. Демидова 3-7,12,14;

ул. Керченская 70-76,57-65;

ул. Новороссийская 19-31,43-53,18,40-48,52-56;

ул. Очаковцев 8-12;

ул. Кулакова 22-36,58,62,13-31,37,41-55

с 8.00 до 17.00

ул. Верещагина 53;

ул. Абазы 8-А,4,10,16;

ул. Тимма 1;

ул. Апошанского;

ул. Ковалевского;

ул. Балаклавское шоссе

ул. Горпищенко 103 (ИП Трегубенко В.П.)

село Фронтовое: ул. 345 дивизии 2-а,2-4(чет),8-10(чет), 1, ул. 60-лет Октября 2-18(чет), 3-19 (нечет), пер. Майский 2-10(чет), 3-5(нечет),9, ул. Отаркойская 6,12,16-22(чет), 5,9,13, ул. Сары Синап 2-4(чет),8-12(чет),20,42,50,58, 1-7(нечет),11-15(нечет),21-23(нечет),29,45, ул. Краснореченская

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