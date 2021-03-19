Аксенов рассказал о причине задержания чиновников в Ялте

Аксенов также подчеркнул, что это не единичный случай Фото: Архив "КП"

Во время получения взятки в Ялте задержали сотрудников городской администрации. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, причиной коррупции стала незаконная вырубка деревьев.

- Сегодня в Ялте сотрудниками ФСБ были задержаны сотрудники ялтинских муниципальных предприятий при получения взятки с поличным. Денежные средства передавались чиновникам за то, чтобы они оставили без внимания и контроля незаконную вырубку деревьев, - отметил он.

Аксенов также подчеркнул, что это не единичный случай, поэтому уже ведется системная работа, которая поможет раскрыть другие преступления.

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