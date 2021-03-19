Недавно отремонтированный сквер Симферополя затопило после ливня

Сейчас там работает специальная комиссия Фото: Анна КИРИЕНКО

После недолгих дождей подрядчику, который выполнял ремонт сквера после Дворца культуры профсоюзов в крымской столице, придется восстанавливать.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, в работе подрядчика выявили сразу несколько недочетов, которые ему необходимо устранить в краткие сроки.

- Теперь ему предстоит их все устранить и привести в должное качество. Все это он будет делать на свой личный бюджет, - отмечают в пресс-службе. - Эти недочеты вскрылись не только после дождей. Сейчас там работает специальная комиссия, которая занимается этим выявлением.

Объект планируют принять только после устранения всех недочетов реконструкции.

Напомним, на благоустройство объекта было выделено 208 миллионов рублей. Его должны были сдать еще 1 декабря прошлого года.

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