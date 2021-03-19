Все симферопольские автомойки используют питьевую воду для обслуживания клиентов. Об этом сообщила «Крымской газете» директор по сбыту ГУП «Вода Крыма» Ольга Рябенькая.

По ее словам, предприятие не подает техническую воду, поэтому на автомойках используют ту же жидкость, что и течет из кранов у жителей Симферополя.

Несколько раз используют воду только 10% автомоек. У них работает оборотное водоснабжение.

Также Ольга Рябенькая заявила, что все мойки оплачивают услуги водоснабжения своевременно.

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