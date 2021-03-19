Ученые фиксируют снижение качества подземных под в Крыму

Ученые фиксируют - вода в подземных источниках стала хуже
Фото: архив "КП"
Исследователи НИИ сельского хозяйства Крыма провели анализ качества подземных вод в разных регионах полуострова. Везде идет ухудшение показателей и виной тому бесконтрольное внесение удобрений, нелегальные скважины и сточные воды, пишет Крымская газета.
Исследование проводили на основании десяти проб, взятых в разных уголках Крыма. В каждом образце показатели разные, но везде зафиксировано снижение качества воды. Причиной тому исследователи называют самовольное бурение скважин без геологических исследований, сточные воды из выгребных ям и бесконтрольный внос удобрений в почву.
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