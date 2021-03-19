В Симферополе задержали наркодиллера со свертком в волосах

С такой закладкой полицейские столкнулись впервые. Фото: МВД по РК

Полицейские задержали в Симферополе наркодиллершу, которая спрятала сверток с солями в волосах. Стражам порядка 36-летняя столичная жительница рассказала, что нашла пакетик с порошком в одном из спальных районов, отмечает ForPost.

- Столь необычный способ хранения наркотиков женщина пыталась использовать для конспирации своей противоправной деятельности, чтобы не быть уличенной сотрудниками правоохранительных органов, - указали в МВД по РК.

Изъятое вещество в объеме 2,83 грамма полицейские идентифицировали как производное N-метилэфедрона. Задержанной грозит свободы на срок от 10 до 15 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50