В Крыму ищут 79-летнего жителя Севастополя

Арутюнов Владимир Тигранович. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Помогите найти человека. Пропал Арутюнов Владимир Тигранович, 79 лет (1941 года рождения), города Севастополь, - сообщают поисковики. – С 2 марта 2021 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 165 сантиметров рост, худощавый, лысый, глаза карие. Близкие не знают, в чем был одет Владимир Арутюнов.

Всех, кто располагает информацией о пожилом человеке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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