На пригородные маршруты Симферополя вышли новые автобусы

Фото: пресс-служба Минтранса РК

Парк общественного транспорта Республики Крым пополнился современными автобусами.

- Маршрут «Симферополь – Первомайское» обслуживают три автобуса марки «КАВЗ» с пассажировместимостью до 90 человек и «Симферополь – Урожайное» - два автобуса «ПАЗ» - 62 человек, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

В автобусах есть видеокамеры, кондиционеры, установлена система ГЛОНАСС, в наличии валидаторы. Производитель не забыл и о пандусах для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

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