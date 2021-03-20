В Крыму иномарка сбила байк Harley-Davidson

Мотоцикл и его водитель пострадали при столкновении с легковушкой. Фото: пресс-службе МВД по РК

В минувшую пятницу, 19 марта, как сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Республике Крым, 60-летний водитель автомобиля Mitsubishi в районе села Береговое, что возле Феодосии, не справился с управлением, и сбил на «встречке» мотоцикл легендарной марки «Harley-Davidson».

Виновник аварии покинул место дорожно-транспортного происшествия. Водителя мотоцикла, получившего телесные повреждения доставили в местную больницу, а его «обидчика» по горячим следам задержали сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Феодосии.

В настоящее время идет следствие, которое прояснит все нюансы ЧП.

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