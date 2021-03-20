Владимир Константинов оценил санкции СНБО Украины

Владимир Константинов. Фото: Владимир Константинов/VK

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил персональные санкции против Главы Республики Крым Сергея Аксенова и Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова.

- Никакого практического смысла это очередное телодвижение незаконных властей, захвативших Украину, не имеет, - прокомментировал событие в соцсети Владимир Константинов.

Политик отметил, что «узурпаторский киевский режим лишний раз доказал: он не в состоянии ничего производить, кроме ненависти».

К тому же Киев выдвигает санкции против людей, до которых не в состоянии дотянуться.

Но в тоже время «в атмосфере ненависти вырастают новые поколения «украинцев», для которых именно ненависть, прежде всего — к России, к русским, к русскому языку и культуре - становится чем-то само собой разумеющимся».

Владимир Константинов считает, что, если «режим лгунов, предателей и террористов включает тебя в какой-то санкционный список, это можно оценивать как награду, как высокую оценку твоей деятельности».

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