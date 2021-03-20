Поклонская прокомментировала решение Киева: «Закон бумеранга одинаков для всех»

Наталья Поклонская. Фото: Stanislav Tarasov/Наталья Поклонская/VK

Экс-прокурор Республики Крым попала в «черный список» Совета национальной безопасности и обороны Украины, который выдвинул персональные санкции против трех десятков людей.

- Моя незаконно арестованная зарплатная карточка «Райффайзен Банк Аваль», на которой около 20 000 гривен, - это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины, - не без сарказма заметила Наталья Поклонская, прокомментировав инцидент в соцсети.

Политик отметила, что лучше бы в незалежной проявили любопытство к быту и жизни тех, кто получил выгоду от Майдана.

- Мне кажется, скоро найдутся такие же смельчаки, которых заинтересует мое предложение, - считает Наталья Поклонская. - Закон бумеранга распространяется на всех одинаково.

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