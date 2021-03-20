Стало известно, где и когда жители Крыма смогут увидеть «Поезд Победы»

Музей на колесах прибыл в Симферополь. Фото: "Музей Победы"/VK

На полуостров прибыл легендарный музей на колесах - «Поезд Победы».

В пресс-службе Мининформа Республики Крым рассказали, что крымчанам представилась отличная возможность посетить музей.

В вагонах размещены экспозиции по различным тематикам: мирное время, поезд на фронт, концлагерь, санитарные поезда, банно-прачечные поезда, штатный вагон и возвращение домой.

- Погружение посетителей в описываемые события обеспечивают 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 сенсорных столов, которые помогают лучше донести информацию и передать нужную атмосферу каждой из сцен, - сообщили в ведомстве.

Где и когда можно посетить «Поезд Победы»:

Симферополь, 20-22 марта, с 10.00 утра до 20.00 вечера;

Евпатория, 23-24 марта;

Джанкой, 25-26 марта;

Феодосия, 27-28 марта;

Керчь, 29-30 марта.

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