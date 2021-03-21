Погода в Крыму на 21 марта: без существенных осадков и тепло до +10

В Крыму днем тепло до +10°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 марта на Крымском полуострове вполне комфортный уик-энд. .

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный до 11 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 12 м/с. Днем тепло до +10°.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

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