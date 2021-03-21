Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 7:15

Погода в Крыму на 21 марта: без существенных осадков и тепло до +10

На полуострове переменная облачность
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

В Крыму днем тепло до +10°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 марта на Крымском полуострове вполне комфортный уик-энд. .

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°, днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный до 11 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный до 12 м/с. Днем тепло до +10°.

Температура воды в Черном море +7°…10°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50