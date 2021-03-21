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Общество21 марта 2021 13:37

Новые перебои с водой: В Симферополе будут менять водопроводные сети

Это поможет стабилизировать ситуацию с водоснабжением в городе
Степан ОСТИНОВ
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Трубы заменят сразу на 14 городских участках.

Фото: Архив "КП"

В Симферополе заменят водопроводные сети сразу на 14 городских участках. Масштабные работы начнутся уже в ближайшие дни.

Основная задача — решить проблему серьезных потерь воды в сетях крымской столицы. Это позволить стабилизировать ситуацию с водоснабжением, в том числе наладит подачу горячей воды.

- Работы будут проводится открытым способом. Хочу обратиться ко всем жителям города, чтобы они отнеслись с пониманием. Где-то будут перебои с водоснабжением даже по графику. Для нас ликвидация потерь в сетях – это очень важный вопрос, – цитирует вице-премьера Крыма Светлану Маслову телеканал «Миллет».

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