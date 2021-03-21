Черное море бороздят четыре корабля НАТО

Фото: nato.int

В Черном море в настоящее время находятся сразу четыре боевых корабля альянса НАТО.

По данным мониторингового ресурса MarineTraffic, эсминец США USS Thomas Hudner зафиксирован во время прохода через Босфор, когда натравлялся в Черное море.

Кроме того, море также бороздят ракетный крейсер USS Monterey и два фрегата. Они прибыли для участия в учениях «Морской щит», которые проводит Румыния.

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