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Политика21 марта 2021 14:47

Черное море бороздят четыре корабля НАТО

Три из них участвуют в учениях, которые проводит Румыния
Степан ОСТИНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)

Фото: nato.int

В Черном море в настоящее время находятся сразу четыре боевых корабля альянса НАТО.

По данным мониторингового ресурса MarineTraffic, эсминец США USS Thomas Hudner зафиксирован во время прохода через Босфор, когда натравлялся в Черное море.

Кроме того, море также бороздят ракетный крейсер USS Monterey и два фрегата. Они прибыли для участия в учениях «Морской щит», которые проводит Румыния.

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Армия и безопасность