Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество21 марта 2021 15:52

В Симферополе 250 школьников вступили в ряды «ЮНАРМИИ»

После торжественной клятвы им вручили красные береты
Степан ОСТИНОВ
КомментироватьОставить комментарий

Фото: Крымпатриотцентр

В Симферополе 250 крымских школьников торжественно вступили в ряды молодежной патриотичной организации России «ЮНАРМИЯ».

Учащиеся стали членами организации в ходе смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».

После торжественной клятвы юнармейцам вручили традиционный атрибут - красные береты.

- Завершилось мероприятие выступлением Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, - сообщает пресс-служба Крымпатриотцентра.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50