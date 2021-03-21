В Симферополе 250 школьников вступили в ряды «ЮНАРМИИ»

Фото: Крымпатриотцентр

В Симферополе 250 крымских школьников торжественно вступили в ряды молодежной патриотичной организации России «ЮНАРМИЯ».

Учащиеся стали членами организации в ходе смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым в рамках проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».

После торжественной клятвы юнармейцам вручили традиционный атрибут - красные береты.

- Завершилось мероприятие выступлением Краснознаменного ансамбля песни и пляски Черноморского Флота, - сообщает пресс-служба Крымпатриотцентра.

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