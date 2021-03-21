Житель Ставрополя выковал символ своего города на огромной карте России в Симферополе

Фото: управление по информполитике Правительства Ставропольского Края.

Житель российского Ставрополя Александр Бабенко выковал из стали символ своего города на арт-объекте в Симферополе.

Мастер в своей работе изобразил самую узнаваемую достопримечательность своего Ставрополя - Триумфальную арку, а также пшеничные колосья, подсолнух и виноград.

Сам же арт-объект представляет собой огромную стальную карту России площадью в 40 метров. В различных регионах страны создают части этой карты, изображая главные символы своего региона. Уже после этого части отправились в Симферополь, где все элементы сложили в единую композицию, сообщает управление по информполитике Правительства Ставропольского Края.

Акция символизирует единение всех россиян в честь седьмой годовщины Крымской весны

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50