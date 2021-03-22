Аксенов пообещал прорвать водную блокаду Крыма

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Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта. Глава РК Сергей Аксенов заявил, что водная блокада, которая началась в Крыму с 2014 года по инициативе Украины, это «акт государственного терроризма» и «попытка геноцида населения полуострова».

- Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности. К сожалению, ни ООН, якобы пекущаяся о сохранении водных ресурсов и доступе к ним населения планеты, ни табуны так называемых правозащитников в упор не замечают того, что творит преступная киевская власть. Не сомневаюсь, что мы прорвем водную блокаду так же, как прорвали все остальные блокады, - заявил Сергей Аксенов.

По его словам, водоснабжение полуострова было одним из основных пунктов повестки совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма, в котором принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Напомним, Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, когда Крым стал российским регионом после проведенного референдума. Днепровская вода покрывала 85% потребностей населения полуострова.

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