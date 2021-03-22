Архитекторы оставят часть кованых скульптур при реконструкции сквера им. Дыбенко в Симферополе

В глубине сквера появится новая аллея. Фото: концепция реконструкции сквера им. Дыбенко

В Симферополе в 2022 году планируют отремонтировать сквер им. Дыбенко. Ранее эта тема взволновала жителей столицы, так как архитекторы выдвинули предложение - убрать из зеленой зоны кованые фигуры.

Концепцию реконструкции парка опубликовал в соцсети Facebook архитектор и председатель Союза архитекторов РК Кирилл Бабеев. Также специалист рассказал, как будет выглядеть сквер после ремонта.

- На объекте заменят старое покрытие, появится современная крупноформатная тротуарная плитка. Также обновят освещение, поставят скамейки и урны, произведут озеленение. Проект предусматривает максимальное сохранения всех деревьев. Стилистически сильно меняться ничего не будет - сохранится светлая плитка с гранитной крошкой, добавится мощение гранитной колотой брусчаткой, - заявил Бабеев.

Около подземного перехода разместят солнечные часы. Фото: концепция реконструкции сквера им. Дыбенко

Уличная мебель и освещение сделают современными, но без излишеств. Наиболее качественные кованые скульптуры в сквере оставят, но при условии их обновления и реставрации, другие - перенесут.

- В глубине парка появится новая ландшафтная дорожка. Вдоль нее расположатся отреставрированные скульптуры и со временем появятся новые, но только с соблюдением общего образно-стилистического решения, - рассказал архитектор.

В сквере со временем появятся новые статуи. Фото: концепция реконструкции сквера им. Дыбенко

Эскизы фигур обязательно будут проходить согласования с местными специалистами и авторами реконструкции сквера.

Архитекторы предлагают разместить в парке фонтан. Фото: концепция реконструкции сквера им. Дыбенко

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