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Общество22 марта 2021 11:04

Несколько домов в Симферополе остались без воды из-за банкротства «Крымжелезобетона»

Скважину предприятия обесточили за долги
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Несколько домов остались без воды

Фото: Архив "КП"

В Симферополе несколько домов остались без водоснабжения из-за банкротства ГУП РК «Крымжелезобетон». Скважину на территории предприятия обесточили за долги.

- По ул. Монтажная в поселке ГРЭС 13 марта остановили подачу воды в дома, запитанные напрямую из скважины ГУП РК «Крымжелезобетон», которое находится в процедуре банкротства, - сообщил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов. - По решению арбитражного управляющего на скважине отключили насосное оборудование.

В настоящее время администрация обсуждает возможность передачи скважины на баланс ГУП «Вода Крыма». Работу насосов временно восстановили.

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