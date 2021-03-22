Несколько домов в Симферополе остались без воды из-за банкротства «Крымжелезобетона»

Несколько домов остались без воды Фото: Архив "КП"

В Симферополе несколько домов остались без водоснабжения из-за банкротства ГУП РК «Крымжелезобетон». Скважину на территории предприятия обесточили за долги.

- По ул. Монтажная в поселке ГРЭС 13 марта остановили подачу воды в дома, запитанные напрямую из скважины ГУП РК «Крымжелезобетон», которое находится в процедуре банкротства, - сообщил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов. - По решению арбитражного управляющего на скважине отключили насосное оборудование.

В настоящее время администрация обсуждает возможность передачи скважины на баланс ГУП «Вода Крыма». Работу насосов временно восстановили.

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