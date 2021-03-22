ФСБ поймала мужчину, который «заминировал» феодосийское ГИБДД

Возбуждено уголовное дело.

В начале марта неизвестный сообщил о минировании здания ГИБДД в Феодосии. Сотрудники полиции были эвакуированы, а на место выехали саперы. Спецы не нашли бомбу, но принялись искать лже-минера.

Сотрудники крымского ФСБ быстро отыскали преступника. Им оказался местный житель 1967 года рождения.

Оказалось, что таким образом мужчина хотел дестабилизировать работу органов власти.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы. Следователи уже возбудили против него уголовное дело.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50