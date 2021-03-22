Два коммерсанта, которые отравили детей средством от тараканов, отправятся в колонию

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Двух симферопольцев, которые отравили детей по неосторожности средством от насекомых, признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшех по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 236 УК РФ).

Приговор по уголовному делу вынес Железнодорожный районный суд Симферополя, сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу прокуратуры РК.

Было установлено, что один из подсудимых - предприниматель. Он в апреле 2018 года арендовал нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома на улице Ларионова в Симферополе. А в конце ноября 2019 года подсудимый решил провести дезинсекционную обработку в одном из помещений, где вел предпринимательскую деятельность. Он использовал специальный препарат «Дакфосал» и передал знакомому, который разложил таблетки по помещению.

При этом перекрытия между арендованным помещением и квартирами, расположенными выше, оказались не герметичными. Таким образом, отравленное вещество проходило в жилые помещения через полости вдоль труб коммуникаций, вентиляционные каналы и отверстия.

При испарении препарата, убивающего насекомых, выделялся ядовитый газ фосфин. Он проник в квартиру, расположенную на втором этаже дома. На тот момент там находились женщина и трое детей. Двое малышей скончались.

Один из подсудимых получил три года, второму дали 2,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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