Водная инспекция обнаружила 7 утечек из водовода Симферополя, размером с небольшую реку

С помощью телескопического робота инспекторы поэтапно обследуют все водопроводные сети Фото: "КП" Архив

Водная инспекция ГУП «Вода Крыма» за неделю обнаружила 7 утечек из водопроводных сетей Симферополя, размером с небольшую реку. Через скрытые повреждения питьевая вода годами уходила в грунт и ливневую канализацию.

- Десятки утечек найдены с помощью телемеханики, - подчеркнул руководитель «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Всеми остальными средствами обнаружить было невозможно, уже реки вытекали.

В результате работы водной инспекции водопотребление в столичном регионе снизилось с 125 до 111 тысяч кубометров воды в сутки.

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