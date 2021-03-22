Власти Симферополя потратят на обрезку деревьев 1,5 миллиона рублей

В Симферополе готовятся к масштабной обрезке деревьев Фото: из архива "КП"

В Симферополе вскоре начнется масштабная обрезка деревьев, слабые и больные - будут сносить. На эти цели власти города планируют потратить 1,5 миллиона рублей.

Сейчас администрация ищет подрядчика для выполнения работ, соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Заказчик - МБУ «Город». Исполнитель должен будет выполнить условия контракта до 1 декабря текущего года.

Подрядчику предстоит провести обрезку деревьев по всему городу, а также снести аварийные деревья. Кроме того, рабочим нужно очищать место спила от веток и опилок.

- Больные деревья нужно срезать до уровня почвы. Обеспечить безопасность для прохожих и машин, располагающихся рядом. Остатки деревьев исполнитель должен убрать и вывезти в течение трех суток после выполнения работ, - говорится в ТЗ.

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