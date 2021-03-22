В Симферополе и Севастополе 23 марта частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

23 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования возникнут перебои с подачей тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Кубанская

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Макарова, 15-23, 29;

ул. Хрулева, 2;

ул. Горпищенко, 78-86;

ул. Фильченкова, 45, 47;

пр. Победы, 58;

ул. Генерала Мельника, 17;

ул. Белостокская, 32-56, 25-51;

ул. Бутырская, 15;

ул. Генерала Родионова, 5;

ул. Героев Севастополя, 27-35;

ул. Папанина, 24, 30-36;

ул. Селенгинская, 3-9

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

с 8.00 до 17.00

село Фронтовое: ул. 345 дивизии 2-а,2-4(чет),8-10(чет), 1, ул. 60-лет Октября 2-18(чет), 3-19 (нечет), пер. Майский 2-10(чет), 3-5(нечет),9, ул. Отаркойская 6,12,16-22(чет), 5,9,13, ул. Сары Синап 2-4(чет),8-12(чет),20,42,50,58, 1-7(нечет),11-15(нечет),21-23(нечет),29,45, ул. Краснореченская

с 8.00 до 16.00

ул. Героев Сталинграда 43-45(нечет),49,55,

ул. Павла Корчагина 40-А,56,60/1,60/2, 60/3,60/4, 60/5, 43

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50