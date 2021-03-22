В Симферополе и Севастополе 23 марта частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
23 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя из-за ремонта трансформаторных подстанций и прочего оборудования возникнут перебои с подачей тока.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Кубанская
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Макарова, 15-23, 29;
ул. Хрулева, 2;
ул. Горпищенко, 78-86;
ул. Фильченкова, 45, 47;
пр. Победы, 58;
ул. Генерала Мельника, 17;
ул. Белостокская, 32-56, 25-51;
ул. Бутырская, 15;
ул. Генерала Родионова, 5;
ул. Героев Севастополя, 27-35;
ул. Папанина, 24, 30-36;
ул. Селенгинская, 3-9
село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
с 8.00 до 17.00
село Фронтовое: ул. 345 дивизии 2-а,2-4(чет),8-10(чет), 1, ул. 60-лет Октября 2-18(чет), 3-19 (нечет), пер. Майский 2-10(чет), 3-5(нечет),9, ул. Отаркойская 6,12,16-22(чет), 5,9,13, ул. Сары Синап 2-4(чет),8-12(чет),20,42,50,58, 1-7(нечет),11-15(нечет),21-23(нечет),29,45, ул. Краснореченская
с 8.00 до 16.00
ул. Героев Сталинграда 43-45(нечет),49,55,
ул. Павла Корчагина 40-А,56,60/1,60/2, 60/3,60/4, 60/5, 43
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