На пять поездов в Крым возобновили продажу билетов

Билет можно приобрести за 3 месяца до поездки. Фото: компания «Гранд Сервис Экспресс»

Теперь снова заранее можно купить билеты на поезд в Крым. Продажи возобновили на такие маршруты, как Москва - Симферополь, Санкт-Петербург - Севастополь, Санкт-Петербург - Евпатория, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Приобрести проездной документ можно за 3 месяца до поездки. Уже сейчас билет можно купить на поезд в Севастополь, Симферополь и Евпаторию.

Возобновлена продажа на следующие направления: Москва - Симферополь; Санкт-Петербург - Севастополь; Санкт-Петербург Евпатория; Москва - Севастополь; Москва - Евпатория.

Продажа билетов по-прежнему приостановлена из Евпатории в Санкт-Петербург, из Смоленска в Симферополь и из Симферополя в Кисловодск.

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