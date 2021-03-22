Непогода повредила достопримечательность ЮБК - Штангеевскую тропу

Камнепад повредил ограждение и часть тропы. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

В Ялте специалисты вынуждены закрыть для туристических прогулок Штангеевскую тропу. На прошлой неделе непогода повредила местную достопримечательность, теперь маршрут не безопасен для жизни, сообщается в группах ФГБУ «Заповедный Крым» в соцсетях.

- Камнепад разрушил ограждение тропы в ночь с 16 на 17 марта. Сильно повреждено место под живописной отвесной скалой, - отметила дирекция заповедных зон Крыма в Instagram.

Открыть тропу пока невозможно, по состоянию на 22 марта 2021 года она не безопасна.

Ходить по Штангеевской тропе сейчас не безопасно для жизни. Фото: ФГБУ «Заповедный Крым»

Администрация учреждения добавила, что туристам и местным жителям пока не стоит ходить по маршруту «Экологическое кольцо».

О восстановлении маршрута сообщат отдельным распоряжением. Все разрешения на посещение заповедника - временно аннулируются.

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