Украина возбудила уголовное дело против певцов, выступивших на концерте в честь открытия Крымского моста

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В отношении 23 российских артистов, которые выступали на концерте в честь открытия Крымского моста, украинская прокуратура возбудила уголовное дело.

- Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив, - сказано в Telegram-каналетак называемой прокуратуры Крыма и Севастополя.

Напомним, что автомобильную часть Крымского моста открыли для движения 15 мая 2018 года. На концерте выступили Григорий Лепс, Пелагея, Александр Буйнов, Александр Маршал и другие.

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