Ночью под Симферополем автомобиль на скорости снес столб

Фото: группа во Вконтакте «Автопартнер Крым Севастополь ДТП»

Вчера 22 марта в селе Лозовое под Симферополем произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на высокой скорости врезался в стол, от чего тот упал.

Инцидент произошел примерно в 22.00, сообщают очевидцы в группе во Вконтакте «Автопартнер Крым Севастополь ДТП».

- В Лозовом возле ресторана «Ай-Петри» произошла серьезная авария. Машина снесла столб, от удара вылетел мотор, - пишут пользователи, передает Крым 24.

Очевидцы рассказывают, что в ДТП никто не погиб, водителя госпитализировали с различными травмами.

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