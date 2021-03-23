В Симферополе ночью спецтехника расчищала последствия непогоды

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Из-за ухудшения погоды в Симферополе ночью работала техника МБУ «Город». Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен, сообщает Крымское информационное агентство.

- Несмотря на календарную дату, зимние погодные проявления пока не отступают. Понижение температуры и выпадение снега, как следствие - необходимость проведения обработки улиц для недопущения дорожно-транспортных происшествий, - заявил Антон Гумен.

Городская спецтехника работала на потенциально аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города – на перекрестках, подъемах и спусках.

Также в администрации города уточнили, что в расчистке задействованы 6 комбинированных дорожных машин, которые ночью убирали снег и сыпали противогололедный реагент на проезжей части улиц. Было использовано 10 тонн реагента.

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