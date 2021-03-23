Новые корабли поступили на службу крымских пограничников

Церемония поднятия флага прошла в Керчи. Фото: Погрануправление ФСБ РФ по РК.

Сторожевые корабли «Гриф» и «Сарыч» получила погранслужба ФСБ РФ по Крыму. Церемония поднятия флага прошла в Керчи.

На боевое дежурство заступили многофункциональные пограничные сторожевые корабли, которые разработаны для Береговой охраны. Они совмещают в себе качества патрульного корабля и буксира.

Системы бортового контроля позволяют отследить любой объект еще на подступах к границам.

- Корабли будут нести службу в акватории Черного и Азовского морей по недопущению бесконтрольного пересечения государственной границы Российской Федерации, - уточнили в погрануправлении.

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