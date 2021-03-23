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Происшествия23 марта 2021 11:54

ДТП в Сакском районе: один пассажир погиб, второй в больнице

Авария случилась на дороге Охотниково – Митяево
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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Машина перевернулась на обочине. Фото: МВД по РК.

В Сакском районе Крыма произошло смертельное ДТП: водитель иномарки не справился с управлением, его автомобиль опрокинулся, и от удара погиб один из пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, второй пассажир авто марки Ford получил множество травм и госпитализирован.

ДТП произошло на втором километре автодороги Охотниково - Митяево Сакского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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