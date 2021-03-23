В Крыму продолжается голосование за территории для благоустройства в восьми городах

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Крымчане могут проголосовать за объекты благоустройства 2022 года на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Как сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК, жители полуострова могут выбрать, какие территории нуждаются в благоустройстве в Алуште, Армянске, Бахчисарае, Евпатории, Красноперекопске, Симферополе, Ялте и Щелкино.

Каждый участник голосования может выбрать только одну территорию около адреса проживания, который респондент указывает при регистрации. Общественные места, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустраивать со следующего года.

Основная цель проекта, который запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы» - упростить участие граждан в жизни города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

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