Когда смягчат графики подачи воды для Симферополя

Вода для Симферополя подается утром и вечером. Фото: Архив "КП"

Графики подачи воды для жителей Симферополя могут быть смягчены, если ситуация с наполнением водохранилищ Крыма останется на прежнем уровне.

Как сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, выступая в эфире радио «Спутник в Крыму», пока у Крыма хорошие перспективы относительно наполнения водохранилищ.

- Пока речь об уходе от графиков в течение двух-трех недель не идет. Но мы очень внимательно наблюдаем за притоками, - заявил Баженов и отметил, что если такая тенденция сохранится, то с середины апреля крымчане смогут получать воду с 5.00.

Напомним, что часть Крыма живет в режиме ограниченной подачи воды с августа прошлого года.

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