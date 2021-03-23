Под Севастополем рабочие нашли в куче мусора череп человека

Делом занимается полиция и прокуратура. Фото: архив "КП"

Утро понедельника для строителя из Севастополя было самым обычным. Работа на канализационно-насосной станции в Инкермане кипела полным ходом, пока *Игорь не разглядел в лежащей неподалеку куче мусора нечто ужасающее.

Как стало известно КП-Крым, все случилось недалеко от парка имени 60-летия Октябрьской революции. Среди грязи и строительных отходов лежал человеческий череп. Откуда он там взялся и как долго пролежал - было загадкой. Не теряя времени, рабочие вызвали полицию.

Оперативники, прибыв на место, зафиксировали находку и передали ее в морг для криминалистической экспертизы. Местная прокуратура поставлена в курс дела. Ведется проверка.

*Имя изменено

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