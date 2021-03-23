Россиянка выманила у предпринимателей 30 миллионов рублей и сбежала в Ялту

Фото: Архив "КП"

Жительница Омска выманила у предпринимателей 30 миллионов рублей и сбежала в Ялту.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Омской области, мошенница говорила бизнесменам, что работает в региональном Министерстве труда и занимается проведением конкурсов на получение грантов в поддержку малого бизнеса.

Женщина также убеждала предпринимателей, что они могут получить субсидию только после подтверждения платежеспособности. Чтобы это доказать, бизнесмены давали мошеннице крупную сумму неличных денег, которые она обещала вернуть после выдачи гранта. Но эти обязательства аферистка не исполняла.

Чтобы сделка не вызывала сомнений, обвиняемая назначала встречи с потенциальными жертвами у входа в здание министерства и оставляла расписки в получении средств.

За год женщине удалось обмануть четверых предпринимателей: трое из них – жители Омска, одна женщина из Новосибирска.

По данным правоохранителей, мошенница насобирала больше 30 миллионов рублей таким образом. Потом она сбежала в Ялту, где ее нашли сотрудники уголовного розыска. Дело с обвинительным заключением передано в суд.

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