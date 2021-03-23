Вырубка лесов в Крыму может привести к распространению инфекций

Фото: Архив "КП"

Крымские леса находятся в «угнетенном состоянии» из-за длительных засушливых периодов. Об этом сообщила Людмила Миронова, научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагского природного заповедника.

- В связи с засушливыми периодами леса в Крыму находятся в угнетенном состоянии. Проявляется суховершинность, отмирание. Помимо климата, значительное воздействие оказывает антропогенный фактор, - заявила эксперт в беседе с корреспондентом ForPost.

По словам ученой, из-за уменьшения численности растений в воздухе становится меньше фитонцидов - веществ, которые убивают болезнетворные микроорганизмы. А это приводит к распространению инфекций, то есть, влияет и на состояние здоровья людей.

Также Людмила Миронова отметила, что разрушение лесных массивов приводит к ухудшению экологической обстановки, исчезновению уникальной флоры и фауны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50